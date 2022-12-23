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«Аль-Наср» намагається пришвидшити переговори по Роналду

Про перехід хочуть оголосити до кінця року
Футбол Футбол в Європі
23 грудня 18:50
«Аль-Наср» намагається пришвидшити переговори по Роналду

«Аль-Наср» намагається пришвидшити переговори щодо форварда Кріштіану Роналду.

На даний момент вони проходять добре. Португалець, нібито, не проти приєднається до команди.

Все ж, він чекає пропозицій з Європи, яких поки немає. Це гальмує перехід, так як він має намір ще пограти в Лізі чемпіонів.

Саудівський клуб має намір оформити перехід до кінця року. Рішення буде прийнято на наступному тижні.

За інформацією The Times, Роналду робив пропозицію невідомий катарський клуб, але фінансові умови були гірше, ніж у «Аль-Насрі». У Саудівській Аравії він буде заробляти 200 мільйонів євро в рік.

Андрій Усмонов
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Кріштіану Роналду

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