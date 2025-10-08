Іспанський захисник Жорді Альба повідомив, що після завершення поточного сезону МЛС поставить крапку у своїй професійній кар’єрі. Про це футболіст оголосив на своїй сторінці в Instagram.

Настав час закрити справді важливий розділ мого життя. Я вирішив завершити професійну футбольну кар’єру після цього сезону. Роблю це з повною впевненістю, спокоєм і щастям. Дякую, футболе, дякую за все!

36-річний Альба виступає за американський Інтер Маямі з липня 2023 року. Він зазначив, що залишить футбол одразу після завершення чинного контракту з клубом.

У сезоні 2025 року іспанець провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив п’ять голів та віддав дев’ять результативних передач. Наступну гру команда проведе проти Атланти Юнайтед у ніч на неділю, 12 жовтня.

Раніше заяву про завершення кар'єри зробив одноклубник Альби Серхіо Бускетс.