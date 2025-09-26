Бускетс зробив заяву про завершення кар'єри
37-річний хавбек подякував уболівальникам
1 день тому
Серхіо Бускетс / фото - Інтер Маямі
Опорний півзахисник Інтер Маямі Серхіо Бускетс повідомив, що завершить професійну кар’єру наприкінці 2025 року. Чинний контракт іспанця з клубом діє до кінця грудня.
Дякую всім і футболу. Ви завжди будете частиною цієї прекрасної історії, – написав Бускетс у соцмережах.
Бускетс розпочав професійну кар’єру у 2008 році та провів 15 сезонів у Барселоні, після чого влітку 2023 року приєднався до Інтер Маямі.
У складі збірної Іспанії півзахисник відіграв 143 матчі, забив 2 голи та зробив 9 результативних передач.
Поділитись