Президент рівненського Вереса Іван Надєїн прокоментував ситуацію з недограним матчем проти Металіста 1925, який у Житомирі довелося достроково перервати через проблеми з освітленням. За словами Надєїна у коментарі пресслужбі клубу, Верес готовий дограти поєдинок, однак клуб пропонує провести догравання не в Житомирі, а у Рівному.

У ситуації з матчем Металіст 1925 – Верес, закон не спрацював, закон досі нічого нам не сказав, щонайменше, хто правий у цій ситуації. Не визнавати проблему – це насправді достатньо слабка позиція. Більш сильна - визнати проблему, сказати: «Не догледіли, не ввімкнувся генератор»... У мене - є своя інформація, що просто перенавантажили внутрішню мережу.

Насправді всі ці моменти про визнання своєї провини - це теж сильний достатньо крок. Визнали б провину і це могло змінити ситуацію. Чи пішли б ми в такому разі назустріч?

Ми і зараз готові йти назустріч. Це вперше прозвучить, але ми сьогодні готові запропонувати Металісту 1925 зіграти у Рівному. Звісно, якщо це питання підтримає наглядова рада нашого клубу. По-перше, ми зможемо таким чином подарувати свято футболу нашим вболівальникам. Це матч буде точно топовий. Назвати його можна було б матчем світла і єднання.