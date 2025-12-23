Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував недограний через виведення з ладу енергетичного обладнання матч 15-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Нас чекає дуже напружена і цікава боротьба, і головне — ми в ній беремо участь. Попереду матч із Вересом, який має турнірне значення.

Сподіваюся, що все вирішиться на футбольному полі, а не в кабінетах. Саме в такій боротьбі, яка буде в другій частині сезону, команда росте. Змагатися за високі позиції — це цікаво для мене, як для тренера, так і для футболістів.