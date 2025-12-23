У Металісті 1925 вкотре озвучили бажання дограти матч із Вересом
Тренер харків'ян заявив, що не хоче, аби результат визначався в кабінетах
близько 1 години тому
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував недограний через виведення з ладу енергетичного обладнання матч 15-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Нас чекає дуже напружена і цікава боротьба, і головне — ми в ній беремо участь. Попереду матч із Вересом, який має турнірне значення.
Сподіваюся, що все вирішиться на футбольному полі, а не в кабінетах. Саме в такій боротьбі, яка буде в другій частині сезону, команда росте. Змагатися за високі позиції — це цікаво для мене, як для тренера, так і для футболістів.
Нагадаємо, президент Вереса Іван Надєїн наполягає на рішенні КДК по грі з Металістом 1925.