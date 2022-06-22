Алієв – про екс-гравця «Шахтаря»: «Прийде сюди – я голову йому відірву»

Екс - гравець «Динамо» Олександр Алієв жорстко висловився про Івана Ордця, який продовжує грати в росії.

Коли закінчується сезон в росії, цей дивак сидить і веселиться на корпоративах. Що ж ти, падло, сюди не приїхав? Ти ж за країну грав. А ти сидиш в москві і веселишся, коли наші люди гинуть. Коли в твоїй Волновасі, де ти народився, міста немає. Його просто зім'яли. А він сидить і веселиться, радіє, кінець сезону у нього. Кажу відразу. Приїде – бошку відірву йому відразу ж, виродку цьому.

Думає тільки про гроші. Ти що, не запрацював в «Шахтарі»? Ти не заробив в «Динамо» москва? Так ти допомагай людям. Тут, в Буче, в Ірпені, в Волновасі ».