Алієв: «Ракицький дуже хоче йти воювати»

Колишній гравець «Динамо» Олександр Алієв в програмі «Профутбол» розповів, як Ярослав Ракицький допомагав українським військовим.

Він відразу відповів. Запитав, що ще потрібно. Я сказав, що більше нічого. Я прекрасно знаю, говорив з тим же Максимом, що Ярік дуже хоче їхати сюди до Києва і йти воювати. Я кажу, що у нього є ще два-три роки, нехай він заробляє гроші і отримує задоволення від улюбленої справи. Він був і є патріотом цієї країни. Його критикували, що він гімн не співає і руку на серце не тримав. Але це його особисте. Був виклик - він приїжджав. Його випускали - він грав. Він радів, коли ми вигравали і засмучувався, коли програвали. Це патріот своєї країни і порядна людина »