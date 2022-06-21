Алієв: «За 30 км від москви живуть справжні бомжі»
Алієв: «Ракицький дуже хоче йти воювати»
Екс-гравець «Динамо» розповів, як Ярослав допомагав ЗСУ
Колишній гравець «Динамо» Олександр Алієв в програмі «Профутбол» розповів, як Ярослав Ракицький допомагав українським військовим.
«Він молодець. Я одне скажу. В першу чергу, він розірвав контракт з «Зенітом». Це раз. Той же самий Андрюха Воронін, не гравець, а помічник тренера поїхав. Не я набрав Яріка, а його друг, агент Максим набрав і запитав, чи потрібно щось. Я сказав, що для нашої групи потрібно два дрона. Через дві години він мені передзвонює і каже: «Ярік дав добро. Він тобі вже завтра привезе дрони ». Потім сам Ярік мені написав. Я йому подякував. Сказав: «Ярік, спасибі тобі велике від всієї нашої групи і від мене особисто».
Він відразу відповів. Запитав, що ще потрібно. Я сказав, що більше нічого. Я прекрасно знаю, говорив з тим же Максимом, що Ярік дуже хоче їхати сюди до Києва і йти воювати. Я кажу, що у нього є ще два-три роки, нехай він заробляє гроші і отримує задоволення від улюбленої справи. Він був і є патріотом цієї країни. Його критикували, що він гімн не співає і руку на серце не тримав. Але це його особисте. Був виклик - він приїжджав. Його випускали - він грав. Він радів, коли ми вигравали і засмучувався, коли програвали. Це патріот своєї країни і порядна людина »
раніше Алієв розповів про рівень життя в росії.
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