Алієв: «Якщо треба буде стрельнути в виродка російського – я завжди стрельну»

Колишній гравець збірної зізнався, що поки йому ще не доводилося вступати в ближній бій

Колишній гравець «Динамо» і збірної України Олександр Алієв в інтерв'ю Профутбол Digital заявив, що без роздумів застрелить російського військового:

«У бліжній бій вступати не доводилося. Ми тренуємося, проходимо навчання. У мене рука навіть не здригнеться. Я пройшов навчання. Дуже вдячний хлопцям, які мене навчали. Чого я не знав, навчився. Як тримати автомат – я знав. Правильні навички з автоматом – для мене це великий плюс. А якщо треба буде стрельнути в цього виродка російського – я завжди стрельну».

Раніше Алієв заявляв, що відірве голову українському футболісту, який залишився грати в росії після початку війни.