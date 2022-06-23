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Алієв: «Якщо треба буде стрельнути в виродка російського – я завжди стрельну»

Колишній гравець збірної зізнався, що поки йому ще не доводилося вступати в ближній бій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:59
Алієв: «Якщо треба буде стрельнути в виродка російського – я завжди стрельну»

Колишній гравець «Динамо» і збірної України Олександр Алієв в інтерв'ю Профутбол Digital заявив, що без роздумів застрелить російського військового:

«У бліжній бій вступати не доводилося. Ми тренуємося, проходимо навчання. У мене рука навіть не здригнеться. Я пройшов навчання. Дуже вдячний хлопцям, які мене навчали.

Чого я не знав, навчився. Як тримати автомат – я знав. Правильні навички з автоматом – для мене це великий плюс. А якщо треба буде стрельнути в цього виродка російського – я завжди стрельну».

Раніше Алієв заявляв, що відірве голову українському футболісту, який залишився грати в росії після початку війни.

Сергій Лук'яненко
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