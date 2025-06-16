Новий головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо окреслив свої вимоги до команди після зміни Карло Анчелотті на тренерському містку. Іспанський фахівець зробив чітке послання до гравців щодо їхньої мотивації та дисципліни на полі.

Як повідомляє журналіст Cadena SER Хав’єр Ерраес, посилаючись на джерела в клубі, Алонсо звернувся до футболістів із прямим попередженням:

— Ті, хто не буде бігати й викладатися, не будуть грати. Імена не мають значення.

Крім того, тренер наголосив на необхідності активної гри без м’яча:

— Ви не повинні просто стояти й чекати, поки вам віддадуть пас, щоб забити. Потрібно бігати за кожним м’ячем.

Свій перший офіційний матч на чолі Реала Алонсо проведе 18 червня — мадридці зустрінуться з Аль-Хілялем у рамках Клубного чемпіонату світу в США.