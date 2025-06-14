Новий головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо звернувся до керівництва клубу з проханням продовжити контракт з атакувальним півзахисником Браїмом Діасом. Про це повідомляє портал TodoFichajes.

За інформацією джерела, Алонсо високо оцінює гру 25-річного футболіста, зокрема його технічний рівень і універсальність. Реал уже розпочав роботу над новою угодою, хоча чинний контракт Діаса з клубом діє до літа 2027 року.

Сам Браїм Діас також налаштований залишитися в Мадриді на кілька наступних років. У сезоні 2024/25 він провів 52 матчі, у яких забив шість м’ячів і віддав сім результативних передач.