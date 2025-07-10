Алонсо: «ПСЖ — це команда, створена з часом, а ми лише починаємо»
Тренер Реала визнав перевагу суперника у півфіналі КЧС
близько 2 годин тому
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував нищівну поразку своєї команди від ПСЖ (0:4) у півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу 2025 року.
— ПСЖ — це команда, створена з часом, а ми, по суті, лише починаємо. Йти сміливіше не означає грати краще. Було складно, ми не могли знайти себе на полі, відчуття були не найкращими. Було прикро пропустити третій м’яч ще до перерви. Ми зіграли проти суперника, який зараз перебуває у відмінній формі, вони діють на дуже високому рівні. Як страждали інші, так постраждали й ми. У нас є простір для зростання, є багато речей, які ми хочемо покращити. Нам потрібно бути самокритичними — цей матч дасть нам їжу для роздумів, щоб у майбутньому ми могли конкурувати на вищому рівні, ніж сьогодні, — сказав Алонсо у коментарі для Marca.
У фіналі турніру ПСЖ зіграє з лондонським Челсі.