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близько 1 години тому
Андрій Лунін / Фото - Реал Мадрид
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін разом з Родріго та Дані Себальйосом можуть залишити Мадрид цього літа, повідомляє Defensa Central.
Основною умовою їхнього можливого відходу стане наявність вигідних пропозицій, а також взаєморозуміння з тренером щодо ролі кожного у команд.
Минулого сезону Лунін провів 14 матчів у всіх офіційних турнірах за Реал, пропустив 19 м'ячів і зробив шість «сухих» ігор. За даними Transfermarkt, вартість воротаря оцінюється в 20 мільйонів євро, а контракт із мадридським клубом діє до червня 2030 року.