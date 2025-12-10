Алонсо: «Якщо тренуєш Реал, то маєш бути готовий зустрічати важкі періоди»
Тренер Реала висловився щодо останніх невдач команди Луніна
близько 2 годин тому
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився думками перед матчем шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
У нас команда, і ми залишаємось усі разом. Якщо тренуєш Реал, то маєш бути готовий зустрічати важкі періоди з повним самовладанням та спокоєм. Саме так я почуваюся. Дуже чекаю на всі майбутні події, починаючи з матчу проти Сіті.
Ми знаємо, що можемо перетворити гнів [від поразки проти Сельти та інших невдач] на щось позитивне. Зараз усі наші думки присвячені Сіті та Лізі чемпіонів. У футболі – добре це чи погано – все може змінюватися дуже швидко. Зараз я думаю лише про команду, про наступний матч. Тільки це я можу контролювати, тільки про це я й думаю.
Треба вірити, що наступний матч – це можливість для нас. Треба грати треба робити так, щоб людям на трибунах Сантьяго Бернабеу подобалося побачене видовище. Потрібно налагодити зв'язок із уболівальниками. Якщо це станеться, то шанси на перемогу зростуть.
