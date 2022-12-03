Алвес – найвіковіший гравець в історії Бразилії на чемпіонаті світу

Він зіграв в 39 років

Бразилія програла Камеруну (0:1) в матчі ЧС-2022.

Відіграв матч захисник Дані Алвес, який був з капітанською пов'язкою. Він зіграв у віці 39 років 6 місяців і 27 днів.

Таким чином, Дані став найвіковішим гравцем в історії збірної Бразилії на чемпіонаті світу.

Він оновив рекорд, який на цьому ж турнірі встановив Тіаго Сілва. Захисник зіграв проти Швейцарії у віці 38 років і 67 днів, повідомляє Opta.

Віковий рекорд Мундіалей утримує єгипетський голкіпер Ессам Ель-Хадарі (45 років). Серед польових – це Роже Міла (42 роки).