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Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру

Захисник демонструє чудеса переміщень не тільки на футбольному полі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:08
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Яніс Амаш / Фото - СК Дніпро-1

У центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги «Дніпро-1» в Ужгороді прийме «Шахтар». Стартовий свисток прозвучить о 13:00.

Відомі склади команд на гру. Примітно, що в старті дніпрян вийде захисник Яніс Амаш. Напередодні він був у розташуванні збірної Алжиру.

Раніше півзахисник «Шахтаря» Дмитро Криськив прибув на матч з «Дніпром-1», незважаючи на виклик до молодіжної збірної.

Сергій Стаднюк
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Теги

СК Дніпро-1 Шахтар Донецьк Яніс Амаш

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