Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру

Захисник демонструє чудеса переміщень не тільки на футбольному полі

Яніс Амаш / Фото - СК Дніпро-1 У центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги «Дніпро-1» в Ужгороді прийме «Шахтар». Стартовий свисток прозвучить о 13:00. Відомі склади команд на гру. Примітно, що в старті дніпрян вийде захисник Яніс Амаш. Напередодні він був у розташуванні збірної Алжиру. Раніше півзахисник «Шахтаря» Дмитро Криськив прибув на матч з «Дніпром-1», незважаючи на виклик до молодіжної збірної. Раніше півзахисник «Шахтаря»

Сергій Стаднюк