Ювентус не відмовився від ідеї продовжити співпрацю з Вестоном Маккенні й найближчим часом готує для хавбека нову, уже конкретну пропозицію щодо контракту. Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто.

За його інформацією, у Турині вважають продовження угоди цілком реальним сценарієм. Адже сам футболіст почувається в клубі комфортно, а останні виступи показують, що після непростого відрізка він повернув стабільність і знову став важливою одиницею в команді.

Водночас перемовини, як зазначає Моретто, не будуть простими. Певні деталі потрібно врегулювати, а нова угода тягне за собою додаткові витрати — і саме тут, за словами інсайдера, проходить ключова межа: Ювентус не планує виходити за встановлений фінансовий ліміт. Попри це, клуб налаштований спробувати домовитися ще раз і довести процес до підписання, якщо сторони знайдуть компроміс.

Ситуацію підігріває інтерес ззовні. Моретто повідомляє, що за розвитком подій уважно стежать як клуби МЛС, так і Інтер, який уже робив попередній запит щодо загальної вартості потенційного переходу — з урахуванням зарплати та можливих комісій. Окремо інсайдер уточнює, що Мілан, з яким Маккенні раніше пов’язували в чутках, наразі не демонструє реальної зацікавленості, принаймні підтверджень активних кроків у цьому напрямку немає.

Нинішній контракт 27-річного американця з Ювентусом діє до літа 2026 року, тому питання майбутнього залишається відкритим. Моретто додає, що варіант повернення до МЛС обговорюється вже не перший місяць, однак рівень гри Маккенні в Європі, зокрема в складі туринців, дає підстави вважати, що він здатний і надалі залишатися на топовому континентальному рівні.

Маккенні виступає за Ювентус із 2020 року: спочатку його взяли в оренду з Шальке, а згодом викупили за 21,9 млн євро. У сезоні 2022/23 він також мав п’ятимісячну оренду в Лідсі. У поточній кампанії півзахисник провів 33 матчі, забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.

