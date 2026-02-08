Павло Василенко

проти римського Лаціо туринці вирвали нічию 2:2 завдяки голу на 96-й хвилині, коли сенсація вже буквально витала у повітрі.

На 26-й хвилині туринці забили – Тен Копмайнерс влучно пробив здалеку, однак VAR скасував гол через офсайд Хефрена Турама, який завадив воротарю. Наприкінці першого тайму Лаціо вийшов уперед: після удару Педро залетів у ворота Ді Грегоріо.

Другий тайм розпочався ще гірше для «Старої синьйори». Ісаксен після передачі Катальді подвоїв перевагу гостей, вразивши ворота з гострого кута. Ювентус не здався – на 59-й хвилині Вестон Маккенні скоротив відставання після прострілу Камб’ясо.

Туринці штурмували до останнього і у компенсований час Калюлю замкнув подачу з флангу, забивши рятівний гол на 96-й хвилині.

Ювентус залишився четвертим в турнірній таблиці Серії А з 46 очками, а Лаціо – восьмим (33 бали).

Серія А, 24-й тур

Ювентус – Лаціо – 2:2

Голи: Маккенні, 59, Калюлю, 90+6 – Педро, 45+2, Ісаксен, 47.