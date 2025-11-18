Павло Василенко

Американський консорціум Black Knight Football Club Group (BKFC) на чолі з бізнесменом Біллом Фолі стане єдиним акціонером французького футбольного клубу Лор'ян.

Фолі також володіє клубом НХЛ Вегас Голден Найтс через свою компанію. Він приєднався до клубу Лор'ян у 2023 році.

Американській компанії також належить Борнмут з Англійської Прем'єр-ліги, новозеландський Окленд, а також є частиною структури власності шотландського Гіберніана та португальського клубу Морейренсе, повідомляє агентство AP.

Наразі Лор'ян займає передостаннє, 17-е місце в турнірній таблиціЛіги 1, набравши 10 очок в 12 матчах.