Сергій Разумовський

Колишній головний тренер Спортінга та Манчестер Юнайтед Рубен Аморім може знову опинитися в чемпіонаті Португалії. Як повідомляє talkSPORT, фахівець розглядається як один із найреалістичніших кандидатів на гучне призначення, якщо в Бенфіці найближчим часом відбудуться зміни на тренерському містку. Інтерес до Аморіма виглядає логічним, зважаючи на його репутацію в португальському футболі та попередній успішний досвід роботи в місцевих топклубах.

Наразі під питанням перебуває майбутнє Жозе Моурінью, який очолює Бенфіку. За даними джерела, тренер може залишити клуб, а в його контракті прописаний пункт про можливість відходу влітку 2026 року. Цей пункт, як зазначається, може бути активований, якщо Моурінью отримає інший проєкт – зокрема, варіант із національною збірною Португалії. Такий сценарій можливий у випадку, якщо Роберто Мартінес покине посаду головного тренера збірної, і федерація почне шукати наставника з максимальною впізнаваністю та авторитетом усередині країни.

У разі відходу Моурінью саме Аморім називається серед фаворитів на заміну. Важливий нюанс: Рубен має тісний зв’язок із Бенфікою, адже є вихованцем клубу й у різні періоди виступав за нього як футболіст. Перший відрізок припав на ранні роки кар’єри – з 1994-го до 1998-го, а згодом він повернувся і грав за Бенфіку тривалий час – із 2008-го по 2017-й. Такий бекграунд робить Аморіма зрозумілим для клубного середовища та близьким для вболівальників, а також підсилює аргумент на користь його кандидатури, якщо керівництво вирішить робити ставку на фігуру з клубною історією.

У тренерській кар’єрі Аморім уже встиг попрацювати з Каза Пією, Брагою та Спортінгом. Останній він залишив у жовтні 2024 року, після чого його ім’я регулярно з’являється в новинах у контексті потенційних призначень. Якщо інформація джерела підтвердиться, можливе повернення фахівця в Португалію може стати одним із найгучніших сюжетів на місцевому ринку тренерів.

На тлі цих розмов турнірне становище Бенфіки також додає темі актуальності. Зараз команда йде третьою в чемпіонаті Португалії, а в Лізі чемпіонів посідає 25-те місце. За таких результатів будь-які чутки про майбутнє тренера сприймаються гостріше, адже клуб традиційно має високі цілі як на внутрішній арені, так і в Європі.

Раніше Манчестер Юнайтед офіційно відправив Аморіма у відставку.