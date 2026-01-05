Рубен Аморім покинув посаду головного тренера Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

Після останнього матчу «червоних дияволів» проти Лідса (1:1) фахівець публічно заявив, що зіткнувся з небажаним втручанням у свої обов'язки з боку керівництва.

Португалець був призначений на цю посаду в листопаді 2024 року і привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА минулого сезону.

Керівництво клубу неохоче прийняло рішення про зміну тренера з метою посісти найвище місце в Прем'єр-лізі.

МЮ подякував Аморіму а його внесок у розвиток клубу та бажає йому успіхів у майбутньому.

Даррен Флетчер очолить команду у матчі 21 туру АПЛ проти Бернлі.

Аморіма в МЮ змушують грати за конкретною тактикою.