Азар повернувся в розташування «Реалу» в найкращій формі з моменту переходу з «Челсі»
Анчелотті: «Цього літа «Реал» більше нікого не підпише»
Мадридський клуб почав підготовку до нового сезону
Головний тренер « Реала » Карло Анчелотті повідомив, що мадридський клуб більше не має наміру підписувати новачків в літнє трансферне вікно. його цитує As.
« Більше нікого не підпишемо. У нас все добре »
Цього літа « Реал » придбав Орельєна Тчуамені з « Монако » і підписав Антоніо Рюдігера з « Челсі ».
Раніше стало відомо, що екс-гравець « Шахтаря » відправиться з першою командою « Реала » на збори.
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