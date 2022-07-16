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Анчелотті: «Цього літа «Реал» більше нікого не підпише»

Мадридський клуб почав підготовку до нового сезону
Футбол Прімера
12:59
Анчелотті: «Цього літа «Реал» більше нікого не підпише»

Головний тренер « Реала » Карло Анчелотті повідомив, що мадридський клуб більше не має наміру підписувати новачків в літнє трансферне вікно. його цитує As.

« Більше нікого не підпишемо. У нас все добре »

Цього літа « Реал » придбав Орельєна Тчуамені з « Монако » і підписав Антоніо Рюдігера з « Челсі ».

Раніше стало відомо, що екс-гравець « Шахтаря » відправиться з першою командою « Реала » на збори.

Петро Приходько
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Теги

Карло Анчелотті Реал Мадрид (футбол)

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