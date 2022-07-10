Колишній захисник «Шахтаря» відправиться на збір з першою командою «Реала»

Тобіас вразив Анчелотті

Екс-захисник «Шахтаря» Вінісіус Тобіас відправиться на передсезонний збір з першою командою «Реала», повідомляє As.

Повідомляється, що 18-річний Тобіас вразив головного тренера « Реала » Карло Анчелотті, І той вирішив дати йому шанс.

Тобіас перебрався в « Шахтар » в січні 2022-го року, але так і не встиг дебютувати за « гірників ». З початком повномасштабної війни в Україні Тобіас відправився в оренду в « Реал », а потім королівський клуб викупив його за 10 мільйонів євро.

Навесні Тобіас виступав за другу команду « Реала » – « Кастілья ».

Нагадаємо, на передсезонний збір з « Шахтарем » відправиться лише один легіонер.