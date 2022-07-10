Тренер збірної України: «Сильніше за усі клуби УПЛ постраждає «Шахтар»
Колишній захисник «Шахтаря» відправиться на збір з першою командою «Реала»
Тобіас вразив Анчелотті
Екс-захисник «Шахтаря» Вінісіус Тобіас відправиться на передсезонний збір з першою командою «Реала», повідомляє As.
Повідомляється, що 18-річний Тобіас вразив головного тренера « Реала » Карло Анчелотті, І той вирішив дати йому шанс.
Тобіас перебрався в « Шахтар » в січні 2022-го року, але так і не встиг дебютувати за « гірників ». З початком повномасштабної війни в Україні Тобіас відправився в оренду в « Реал », а потім королівський клуб викупив його за 10 мільйонів євро.
Навесні Тобіас виступав за другу команду « Реала » – « Кастілья ».
Нагадаємо, на передсезонний збір з « Шахтарем » відправиться лише один легіонер.
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