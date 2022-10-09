Анчелотті вийшов на третє місце за перемогами серед тренерів «Реала»

Італієць виграв 90-й матч

«Реал» обіграв «Хетафе» (1:0) в матчі 8 туру Ла Ліги.

Завдяки цій перемозі Карло Анчелотті увійшов в топ-3 тренерів «Реала» за перемогами. У нього їх вже 90, повідомляє COPE.

За цим показником італієць обійшов Лео Бенхаккера, який виграв з командою 89 матчів. Попереду лише два тренера. Це Зінедін Зідан з 124 перемогами і Мігель Муньос з 257 перемогами.

При цьому у Карло найвищий відсоток перемог серед цих тренерів – 73% (90 перемог в 122 матчах). У Бенхаккера – 64% (89/139), у Зідана – 67% (124/183), у Муньоса – 60% (257/342).

«Реал» вперше в сезоні не пропустив. Андрій Лунін відстояв на нуль.