Спортивний коментатор Суспільного, радіоведучий Андрій Столярчук в інтерв'ю XSPORT дав оцінку молодіжній збірній України, яка залишила Євро-2025 (U-21) після групового турніру.

Наш співрозмовник пояснив, чому команда Унаї Мельгоси після успішної кваліфікації не змогла з сильним складом досягти успіху в Словаччині.

– Андрію, як і в багатьох молодіжка залишила двояке враження на Євро. Не ловили себе на тому?

– Можливості цієї команди набагато вищі за те, що ми побачили. Відбір показав, що наша молодіжка може і вміє грати в футбол.

– Перша гра проти Данії була ключовою на цьому турнірі?

– Так. В тому поєдинку ми домінували над суперником. Після першого тайму я вмикаквся в студію Суспільного і критикував молодіжку, тому що по такій грі на перерву варто було йти з великим рахунком на користь України. В другому таймі почали більше помилятися, лава запасних Данії допомогла їм повернутись в гру. Ми там втратили золоті очки, яких не вистачило.

Матч проти Нідерландів ми програли по всіх статтях. По хорошому, могли й третій гол отримати. Зловили Батагова, який правим центральним підіграв собі робочою ногою. На жаль, реакція була запізною. Більш ніж показово було те, що вболівальники кращим гравцем назвали Руслана Нещерета. Загалом Україна не показала свій максимум на турнірі і той рівень, на який ми сподівались.

– По функціональній готовності молодіжки є питання?

– Як емоційний, так і функціональний. Це один з основних факторів, який нам завадив класно себе показати на Євро. Деяких гравців я просто не впізнав. Сюди можна віднести Ваната, гравця національної збірної, який два сезони поспіль стає кращим бомбардиром УПЛ, але він відіграв на 20-25% від своїх можливостей, як і більшість футболістів. Після 60 хвилин в кожній грі ми почали сідати, коли суперник міг брати тепленькими. Показовою в цьому плані була гра з Нідерландами, а грати навісами, коли суперник на дві голови вищий ща тебе, не було змісту. Ми не знали, що робити. Мало було відкриттів, не створивши багато в грі 11 на 10.

Бражко, як би йому ментально не було складно, вчинив безвідповідально по відношенню до партнерів в моменті з вилученням. Це свідчить про те, що команда не була сконцентрована на цьому турнірі.

Володимир Бражко / Фото - УАФ

– Хто вам сподобався на турнірі?

– Мені дуже сподобався Брагару на обох флангах, забив кілька голів. Так само відзначив би Ярмолюка, який приїхав з травмою і класно відіграв, продемонструвавши рівень гравця клубу АПЛ. Очеретько здорово себе зарекомендував. Олег своєю грою міг звернути на себе увагу скаутів, які були на наших іграх, проте, як ми знаємо, Шахтар задешево українців не відпускає. За Арди Турана він міг би бути залізним гравцем обойми, отримуючи ігрові хвилини, попри шалену конкуренцію в центрі поля.

– Унаї Мельгосу можна назвати головним винуватцем невиходу з групи?

– Якщо фізичний та емоційний стан не відповідає турніру такого рівня, провина лежить на головному тренеру, якому не вдалося підготувати команду якісно. Підвести її до оптимальних кондицій. Тренерський штаб тут слабо спрацював.

– Як правило, футболістів для збірної готують в клубах. Брак часу міг зіграти не на руку Унаї?

– Тут варто відокремлювати матчі в сезоні і після нього. Підготовка молодіжки була тривалою, але нам не вдалося стабілізувати стан гравців, тоді як 2 роки тому команда Ротаня була добре підготовленою. Схожа ситуація була у дорослої збірної на Євро-2020, коли результат є, але команда фізично не була готовою найкращим чином. Після турніру буде час все проаналізувати, аби в майбутньому не наступати на ті самі граблі.

– Є майбутнє у Мельгоси після цього турніру?

– Йому нічого не загрожує, поки в системі УАФ працює Сергій Ребров. Для мене неважливо, якої національності тренер, якщо він даватиме класний результат. Відбір провели здоровський, але за фінальну частину можна і треба критикувати. Якщо керівництво асоціації довірятиме Реброву, Мельгосі нічого не загрожуватиме.

Унаї Мельгоса / Фото - УАФ

– На сам кінець про перебіг Євро. Хто ваш фаворит?

– На молодіжному рівні завжди є місце для сенсацій. Перед чвертьфіналами вважав головними фаворитами Іспанію та Португалію. Німеччина з Вольтемаде в складі виглядає сильно.

– У кого з зірочок турніру може скластись в дорослому футболі?

– Осула (Данія) сильно провів турнір персонально. Подобається ван Боммел (Нідерланди), Вольтемаде, Кенда (Португалія), якого почали порівнювати з Рафою Леаном.

Збірна України U-21 на Євро-2025 посіла підсумкове третє місце в групі D. Команда Унаї Мельгоси набрали 3 очки, поступившись одноліткам з Нідерландів та Данії.

UEFA підсумував провальний виступ України на молодіжному Євро-2025.