Молодіжна збірна України поступилася у матчі третього туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів (0:2). Таким чином, «синьо-жовті» залишилися з трьома очками та з третього місця не вийшли з групи. Пресслужба УЄФА підбила підсумки гри.

Молодіжна збірна Нідерландів пробилася до чвертьфіналу! Після періоду тиску з боку України команда Райцигера відкрила рахунок завдяки простому завершенню Валенте після самовідданих дій Ван Боммела. Після цього нідерландці повністю контролювали гру. Спокійне завершення атаки від ван Бергена після розумного пасу від Тейлора зняло напругу в команді. Україна, яка відкривала рахунок у перших двох турах групи D, цього разу не змогла переграти Рефса, щоб вийти на друге місце.

З третьої спроби молодіжна збірна Нідерландів нарешті здобула перемогу на Євро-2025 (U-21), що дозволило їй посісти друге місце в групі D та вийти до чвертьфіналу, де суперником буде Португалія. Команда Райцигера заслужено перемогла – вона створила більше моментів і після перерви майже не мала проблем. Українці боролися до кінця, але їм бракувало гостроти в атаці та організації в обороні, що дозволило нідерландцям створювати багато моментів.