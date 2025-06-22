Англія через 2 роки взяла реванш в Іспанії за поразку в фіналі Євро-2023
Чемпіон склав повноваження
близько 1 години тому
Фото - УЄФА
Молодіжна збірна Англії в другому чвертьфіналі Євро-2025 виявилась сильнішою за Португалію. Матч у Трнаві завершився з рахунком 2:1.
Два м'ячі англійців на старті гри полегшили становище підопічних Лі Карслі, однак ближче до завершення першого тайму молодіжка Іспанії скоротила відставання в рахунку завдяки реалізованому пенальті Герри.
В другій 45-хвилинці Англія провела ще один гол з пенальті, реалізований Андерсоном. Іспанія, яка 2 роки тому виграла молодіжне Євро в Румунії та Грузії.
Євро-2025. Чвертьфінал
Іспанія - Англія 1:3
Голи: Герра, 39 (пен.) - Макейті, 10, Елліотт, 15, Андерсон, 90+4 (пен.)
Кривдник збірної України продерся до півфіналу молодіжного Євро-2025.