Сергій Разумовський

Англійська Прем’єр-ліга в сезоні 2025/26 отримала найпотужніше представництво серед провідних чемпіонатів Європи: до стадії плей-оф у трьох єврокубках пробилися одразу 9 клубів з Англії. Це найбільший показник серед усіх асоціацій.

У Лізі чемпіонів англійців у плей-оф представляють одразу шість команд: Арсенал, Ліверпуль, Тоттенгем, Челсі, Манчестер Сіті та Ньюкасл. Для порівняння, Іспанія має трьох учасників — Барселона, Реал і Атлетико. Від Італії боротьбу продовжують Інтер, Ювентус і Аталанта, від Німеччини — Баварія, Баєр та Боруссія Дортмунд. Франція в головному турнірі континенту представлена двома клубами — ПСЖ і Монако.

У Лізі Європи груповий етап успішно подолали по два клуби від кожної з топ-5 ліг. Від Англії далі пройшли Астон Вілла та Ноттінгем Форест, від Іспанії — Бетис і Сельта, від Італії — Рома та Болонья, від Німеччини — Фрайбург і Штутгарт, від Франції — Ліон і Лілль.

У Лізі конференцій у плей-оф залишилися ще п’ять представників топчемпіонатів. Це Кристал Пелас (Англія), Райо Вальєкано (Іспанія), Фіорентина (Італія), Майнц (Німеччина) та Страсбур (Франція).

У підсумку картина по єврокубках сезону 2025/26 виглядає так: клуби Прем’єр-ліги мають 9 команд у плей-оф (єдина асоціація, що не втратила жодного представника), Іспанія, Італія та Німеччина — по 6, а Франція — 5.