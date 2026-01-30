Сергій Разумовський

За підсумками загального етапу Ліги Європи стало відомо, які команди продовжать боротьбу в стикових матчах 1/16 фіналу плей-оф. До цього раунду потрапили 16 клубів, що фінішували у турнірній таблиці на позиціях з 9-ї по 24-ту.

Саме вони розіграють вісім путівок до 1/8 фіналу, де на переможців уже чекатимуть команди, які напряму вийшли до цієї стадії з топ-8. Сіяними у жеребкуванні будуть клуби, що посіли місця з 9-го по 16-те: Генк, Болонья, Штутгарт, Ференцварош, Ноттінгем Форест, Вікторія Пльзень, Црвена Звезда та Сельта. Несіяними стали команди з 17-го по 24-те місця: ПАОК, Лілль, Фенербахче, Панатінаїкос, Селтік, Лудогорець, Динамо Загреб і Бранн.

Жеребкування стикових матчів відбудеться у п’ятницю, 30 січня, початок — о 14:00, а самі поєдинки заплановані на 19 і 26 лютого. Переможці цих пар вийдуть до 1/8 фіналу й зустрінуться там з вісьмома клубами, які вже забезпечили собі прямий вихід.