Сергій Разумовський

У другому турі англійської Прем’єр-ліги Евертон на виїзді зіграв унічию з Борнмутом – 1:1. Мерсисайдці поступалися в рахунку майже до завершення зустрічі, але зуміли уникнути поразки завдяки голу в компенсований час.

Український захисник Віталій Миколенко провів на полі весь матч. Він виграв 4 із 7 єдиноборств, здійснив одне перехоплення та виконав 5 вибивань. Також на рахунку футболіста одне порушення правил і 55 дотиків до м’яча.

Точність передач Миколенка склала 68% – 19 успішних із 28 спроб. У третій зоні поля українець виконав 3 точні передачі з 8. Один підкат із його спроби не завершився успіхом. Оцінка FlashScore 7.1.

Борнмут відкрив рахунок на 41-й хвилині. Скотт скористався своїм моментом і вивів господарів уперед. Евертон намагався відігратися, але довгий час не міг створити достатньо гострих моментів біля воріт суперника.

Уже в компенсований час Тарковскі відновив рівновагу та приніс Евертону важливе очко. Для команди це була перша втрата очок у поточному сезоні.

В іншому матчі туру Галл Сіті на виїзді мінімально переміг Ковентрі – 1:0. Поєдинок став дербі двох новачків Прем’єр-ліги. Команду Ковентрі очолює Френк Лемпард, однак його підопічні не змогли скористатися перевагою домашнього поля.

Єдиний гол зустрічі на 82-й хвилині забив Міллар. Завдяки цій перемозі Галл Сіті здобув максимальні шість очок після двох турів і зберіг стовідсотковий результат.

АПЛ, другий тур

Борнмут – Евертон 1:1

Голи: Скотт, 41 – Тарковскі, 90+1

Ковентрі – Галл Сіті 0:1

Гол: Міллар, 82