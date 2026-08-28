Павло Василенко

ПСЖ ніяк не може здобути перемогу в новому сезоні Ліги 1. У другому турі чемпіони Франції на виїзді зустрілися з Ліллем і лише в останні хвилини врятувалися від поразки.

Парижани могли відкрити рахунок ще на початку матчу. Ашраф Хакімі пробив із підбору, однак м'яч влучив у штангу. Натомість на 21-й хвилині господарі поля скористалися своїм шансом. Хакон-Арнар Харальдссон ударом із середньої дистанції влучив у праву дев'ятку – 1:0.

ПСЖ намагався відігратися, але довгий час не міг створити достатньо гострих моментів біля воріт суперника. А на 84-й хвилині Лілль забив удруге. Ділан Баква пробив із правого краю штрафного майданчика та влучив у дальню частину воріт.

Здавалося, господарі вже не випустять перемогу, однак парижани влаштували неймовірну кінцівку. У компенсований час Вітінья майже з лінії штрафного майданчика без розбігу влучив у лівий верхній кут.

А вже на п'ятій доданій хвилині ПСЖ зрівняв рахунок. Маркіньос ударом головою шокував «догів» і встановив остаточний рахунок.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний весь поєдинок провів на лаві запасних.

Після двох турів Лілль посідає перше місце в таблиці Ліги 1, маючи чотири очки. ПСЖ із двома балами йде шостим.

Ліга 1, 2-й тур

Лілль – ПСЖ – 2:2

Голи: Харальдссон, 21, Баква, 84 – Вітінья, 90+1, Маркіньос, 90+5.