ПСЖ без Забарного дивом врятувався від поразки. Чемпіони Франції відігралися з 0:2 у шаленій кінцівці
Команди розписали мирову
ПСЖ ніяк не може здобути перемогу в новому сезоні Ліги 1. У другому турі чемпіони Франції на виїзді зустрілися з Ліллем і лише в останні хвилини врятувалися від поразки.
Парижани могли відкрити рахунок ще на початку матчу. Ашраф Хакімі пробив із підбору, однак м'яч влучив у штангу. Натомість на 21-й хвилині господарі поля скористалися своїм шансом. Хакон-Арнар Харальдссон ударом із середньої дистанції влучив у праву дев'ятку – 1:0.
ПСЖ намагався відігратися, але довгий час не міг створити достатньо гострих моментів біля воріт суперника. А на 84-й хвилині Лілль забив удруге. Ділан Баква пробив із правого краю штрафного майданчика та влучив у дальню частину воріт.
Здавалося, господарі вже не випустять перемогу, однак парижани влаштували неймовірну кінцівку. У компенсований час Вітінья майже з лінії штрафного майданчика без розбігу влучив у лівий верхній кут.
А вже на п'ятій доданій хвилині ПСЖ зрівняв рахунок. Маркіньос ударом головою шокував «догів» і встановив остаточний рахунок.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний весь поєдинок провів на лаві запасних.
Після двох турів Лілль посідає перше місце в таблиці Ліги 1, маючи чотири очки. ПСЖ із двома балами йде шостим.
Ліга 1, 2-й тур
Лілль – ПСЖ – 2:2
Голи: Харальдссон, 21, Баква, 84 – Вітінья, 90+1, Маркіньос, 90+5.
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