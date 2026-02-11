Сергій Разумовський

У 26-му турі англійської Прем’єр-ліги Астон Вілла на своєму полі мінімально переграла Брайтон — 1:0. Довгий час команди не могли відкрити рахунок, попри взаємні спроби загострити гру в атаці. Розв’язка настала наприкінці зустрічі: на 86-й хвилині Гіншелвуд зрізав м’яч у власні ворота після навісу з флангу, що й приніс бірмінгемцям важливу перемогу. Матч відзначився повторенням Джеймсом Мілнером рекорду АПЛ за кількістю матчів.

Поєдинок між Кристал Пелас і Бернлі видався результативним і драматичним — гості здобули перемогу з рахунком 3:2. Лондонці впевнено розпочали матч і повели 2:0 завдяки дублю Ларсена на 17-й та 33-й хвилинах. Однак ще до перерви Бернлі перевернув гру: Межбрі скоротив відставання на 40-й хвилині, Ентоні зрівняв рахунок на 44-й, а вже у компенсований до першого тайму час Лерма відзначився автоголом — 2:3.

Манчестер Сіті без особливих проблем розібрався з Фулгемом — 3:0. Команда Пепа Гвардіоли забезпечила собі комфортну перевагу ще до перерви. На 24-й хвилині Семеніо відкрив рахунок, за шість хвилин О'Райллі подвоїв перевагу господарів, а на 39-й Голанд довів рахунок до розгромного, фактично знявши питання щодо переможця ще в першому таймі.

Ноттінгем Форест і Вулвергемптон сильнішого не визначили — 0:0. Команди провели обережний матч із мінімальною кількістю небезпечних моментів. Обидві сторони більше зосереджувалися на обороні, ніж на ризикованих діях в атаці, тож підсумкова нульова нічия стала закономірним результатом протистояння.

Ліверпуль здобув виїзну перемогу над Сандерлендом із рахунком 1:0. Після безгольового першого тайму мерсисайдці додали в активності, і на 61-й хвилині ван Дейк відзначився результативним ударом, який виявився єдиним у матчі. Цей м’яч дозволив команді Юргена Клоппа забрати три очки в непростому гостьовому поєдинку.

Ліверпуль набрав 42 очки та піднявся на шосту сходинку в турнірній таблиці. Манчестер Сіті (53) на відстань у три бали наблизився до Арсенала (56), але у «канонірів» є матч у запасі.

АПЛ, 26-й тур

Астон Вілла – Брайтон 1:0

Гол: Гіншелвуд, 86 (автогол)

Кристал Пелас – Бернлі 2:3

Голи: Ларсен, 17, 33 – Межбрі, 40, Ентоні, 44, Лерма, 45+2 (автогол)

Манчестер Сіті – Фулгем 3:0

Голи: Семеніо, 24, О'Райллі, 30, Голанд, 39

Ноттінгем Форест – Вулвергемптон 0:0

Сандерленд – Ліверпуль 0:1

Гол: ван Дейк, 61