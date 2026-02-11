Сергій Разумовський

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер вийшов на поле у матчі 26-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Астон Вілли, замінивши на 22-й хвилині Карлоса Балебу. За інформацією аналітичної компанії Opta, ця поява на полі стала для досвідченого гравця 653-ю у матчах Прем’єр-ліги за всю його кар’єру.

Завдяки цьому досягненню Мілнер зрівнявся з одним із символів англійського футболу Гаретом Беррі, який також провів 653 матчі у найвищому дивізіоні Англії. Гарет Беррі у свій час захищав кольори таких клубів, як Астон Вілла, Манчестер Сіті, Евертон і Вест Бромвіч, встановивши рекорд за кількістю виходів на поле в АПЛ, який тепер повторив гравець Брайтона. Таким чином, Мілнер поділяє перше місце у списку рекордсменів за кількістю ігор у сучасній історії Прем’єр-ліги.

