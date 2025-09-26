Павло Василенко

Український нападник Роми та збірної України Артем Довбик опинився у сфері інтересів лондонського Вест Гема. За інформацією FootItalia, англійський клуб готовий викласти за 28-річного форварда 30–35 мільйонів євро.

Друге коло інтересу

Влітку «молотобійці» вже намагалися переманити Довбика, однак трансфер не відбувся. Тепер вони планують повернутися з офіційною пропозицією взимку.

Сезон у Ромі

У поточному сезоні нападник провів чотири матчі за римський клуб, але поки не відзначився результативними діями. Наступний шанс змінити статистику – у грі проти Верони, яка відбудеться 28 вересня о 16:00 за київським часом.