Колишній півзахисник Роми Паоло Поджі, який виступав у клубі в сезоні 2000-2001 років, зізнався, що при виборі між українцем Артемом Довбиком та ірландцем Еваном Фергюсоном в атаці віддав би перевагу українцеві.

«На цей момент в атаці я б поставив більше на Довбика, ніж на Фергюсона. Українець – гравець, який довів, що здатний вирішувати долю матчів. Однак в Лізі Європи потрібна зовсім інша ментальність, ніж у чемпіонаті. Мені цікаво подивитися, як команда виступить, тоді ми зможемо зрозуміти інші речі», – цитує Поджі TUTTOmercatoWEB.

Цього сезону Довбик провів за Рому чотири матчі, сумарно провівши на полі 126 хвилин. Фергюсон же взяв участь у п'яти поєдинках клубу, провівши 279 хвилин та оформивши результативну передачу.

Раніше головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні висловився про Довбика.