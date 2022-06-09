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АПЛ призупинила контракт на трансляції матчів в росії через напад на Україну

Спортивні санкції по відношенню до агресорів продовжуються
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17:59
АПЛ призупинила контракт на трансляції матчів в росії через напад на Україну
Фото: mancity.com

Англійська Прем’єр-ліга призупинила дію угоди з російським транслятором «матч тв» через повномасштабне вторгнення росії на територію України, повідомляє The Athletic.

Про це клуби АПЛ мають сповістити сьогодні, 9 червня. Нагадаємо, що за контрактом організатори мали отримати від каналу з рф майже 54 мільйони доларів.

Відзначимо, що Олександр Зінченко вчетверте став чемпіоном Англії.

Олег Шумейко-молодший
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