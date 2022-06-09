АПЛ розірве угоду за 54 мільйони доларів та залишить росіян без перегляду топ-чемпіонату
АПЛ призупинила контракт на трансляції матчів в росії через напад на Україну
Спортивні санкції по відношенню до агресорів продовжуються
Фото: mancity.com
Англійська Прем’єр-ліга призупинила дію угоди з російським транслятором «матч тв» через повномасштабне вторгнення росії на територію України, повідомляє The Athletic.
Про це клуби АПЛ мають сповістити сьогодні, 9 червня. Нагадаємо, що за контрактом організатори мали отримати від каналу з рф майже 54 мільйони доларів.
Відзначимо, що Олександр Зінченко вчетверте став чемпіоном Англії.
Коментарі 0