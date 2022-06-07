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АПЛ розірве угоду за 54 мільйони доларів та залишить росіян без перегляду топ-чемпіонату

Рашистам на класний футбол тепер навіть не подивитися, не те що грати
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
12:47
АПЛ розірве угоду за 54 мільйони доларів та залишить росіян без перегляду топ-чемпіонату
Фото: pinterest.com

Англійська Прем’єр-ліга розірве угоду з російським транслятором, повідомляє Daily Mail з посиланням на Sportsmail.

Джерело повідомляє, що про припинення співпраці по контракту з «матч тв» стане відомо цього тижня. Угода оцінювалася в 43 мільйони фунтів (приблизно 54 мільйони доларів). Відзначимо, що цей сезон росіянам також додивитися не вдалося – через агресію по відношення до України АПЛ відмовилася передавати картинку сервісу okko.

Нагадаємо, що два клуби АПЛ борються за Олександра Зінченка.

Олег Шумейко-молодший
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