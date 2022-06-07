Зінченко: «Найголовніша наша перемога буде над російською агресією»
«Арсенал» заради трансферу готовий запропонувати Зінченку позицію, як у збірній України
«Каноніри» борються за українця з «Вест Гемом»
Фото: Instagram
Головний тренер «Арсенала» Мікель Артета пообіцяв Олександру Зінченку позицію, на якій українець грає в національній збірній, аби чемпіон Англії обрав «канонірів», повідомляє Mirror.
Наразі «Арсенал» та «Вест Гем» намагаються переманити Зінченка у «Манчестер Сіті», та кошиня команда Андрія Ярмоленка розглядає українця тільки в якості лівого захисника. Портал Transfermarkt оцінює Олександра у 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, що збірна України провела перше тренування напередодні старту у Лізі націй.