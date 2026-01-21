Головний тренер Реала Альваро Арбелоа підсумував переконливу перемогу над Монако з рахунком 6:1 у матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

Думаю, це був чудовий матч на нашому стадіоні, за підтримки наших уболівальників. Гравці отримували задоволення від гри, забивали неймовірні голи, і саме це ми хочемо бачити.

Цей матч виграли футболісти своїми зусиллями та своєю якістю. Це не заслуга нового тренера. Те небагато, що я від них прошу, вони одразу підхопили. Мені дуже подобається їхнє ставлення та менталітет. Це і є Реал Мадрид, і саме такий настрій хоче бачити кожен мадридиста.

Хорошу гру показали всі — Мастантуоно, Арда Гюлер, Віні, Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем. Це був день усіх. Ми робимо великий акцент на командних діях, і я дуже щасливий. Вечір, яким потрібно насолоджуватися, — сказав Арбелоа в етері Movistar.