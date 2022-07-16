«Арсенал» і «Манчестер Сіті» домовилися про трансфер Зінченка – зараз обговорюють умови з гравцем

Лондонці викладуть за гравця 30 мільйонів фунтів

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо заявив, що оформлення трансферу Олександра Зінченка до «Арсеналу» просувається.

Лондонці вже домовилися з «Манчестер Сіті». Сьогодні зранку клуби погодили суму переходу – 30 мільйонів фунтів. За інформацією Романо, немає сумнівів в домовленості між сторонами.

І наразі ведуться перемовини з приводу зарплатні гравця і терміну контракту. Після того, як особисті умови будуть погоджені, трансфер оформлять офіційно.

Тим часом, Зінченка внесли в список гравців, яких «Манчестер Сіті» візьме в турне по США.