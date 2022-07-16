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«Арсенал» і «Манчестер Сіті» домовилися про трансфер Зінченка – зараз обговорюють умови з гравцем

Лондонці викладуть за гравця 30 мільйонів фунтів
Футбол Українські легіонери
19:06
«Арсенал» і «Манчестер Сіті» домовилися про трансфер Зінченка – зараз обговорюють умови з гравцем

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо заявив, що оформлення трансферу Олександра Зінченка до «Арсеналу» просувається.

Лондонці вже домовилися з «Манчестер Сіті». Сьогодні зранку клуби погодили суму переходу – 30 мільйонів фунтів. За інформацією Романо, немає сумнівів в домовленості між сторонами.

І наразі ведуться перемовини з приводу зарплатні гравця і терміну контракту. Після того, як особисті умови будуть погоджені, трансфер оформлять офіційно.

Тим часом, Зінченка внесли в список гравців, яких «Манчестер Сіті» візьме в турне по США.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Зінченко Манчестер Сіті Арсенал Лондон

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