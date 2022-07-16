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«Манчестер Сіті» візьме Зінченка в турне по США

Раніше ходили чутки про трансфер українця в «Арсенал»
Футбол Українські легіонери
18:07
«Манчестер Сіті» візьме Зінченка в турне по США

Чемпіон Англії «Манчестер Сіті» включив Олександра Зінченка в перелік гравців, котрі відправляться з командою в турне по США. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Перший матч команда Пепа Гвардіоли проведе 20 червня проти «Америки» з Мексики. Наступним суперником через три дні стане «Баварія».

Раніше були чутки про перехід Зінченка до «Арсеналу» за 30 мільйонів фунтів. Повідомлялося про досягнуту домовленість між клубами.

Проте, варто відзначити, що лондонці також будуть проводити свої товариські матчі в США.

Сергій Лук'яненко
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Олександр Зінченко Манчестер Сіті

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