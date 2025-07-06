Головний кореспондент TBR Football Грем Бейлі прокоментував можливий вихід Олександра Зінченка з лондонського Арсеналу.

За словами журналіста, для продажу українського захисника «канонірам» потрібно буде постаратися, адже висока зарплата футболіста може злякати потенційних покупців і далеко не кожен клуб здатний дозволити собі такі фінансові умови.

«Зінченко має потенційний інтерес звідусіль. Але ситуація з ним складна, бо він отримує великі гроші, і саме тому його нелегко витягнути. Я думаю, що Арсеналу, можливо, доведеться підійти до його трансферу креативно», – сказав Бейлі для Arsenal Insider.

Минулого сезону 2024/25 Зінченко провів за Арсенал 23 зустрічі у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2026 року, а вартість гравця, за даними Transfermarkt, становить близько 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Зінченко поставив на паузу бізнес в Україні.