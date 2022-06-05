«Арсенал» отримає елітного центрального захисника і нічого не заплатить за нього

Він готовий відмовитися від Ліги чемпіонів

Центральний захисник «Марселя» Вільям Саліба виступав у Франції в оренді з «Арсеналу». Раніше повідомлялося, що Мікель Артета не зацікавлений в його поверненні, однак в інтерв’ю Telefoot 21-річний гравець натякнув на своє повернення в Лондон:

«Я належу «Арсеналу», я ще маю два роки за контрактом, тому я повернуся до «Арсеналу». Я не зіграв жодного матчу, і я все ще хочу показати їм, що я можу грати для цих уболівальників та цього великого клубу».

Саліба прийшов в «Арсенал» в 2019 році з «Сент-Етьєна» за 30 мільйонів євро. Однак з того часу не провів за лондонців жодного матчу і тричі їздив у оренди.

Багаторічний лідер атаки «Арсеналу» покинув команду.