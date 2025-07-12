Арсенал отримав зіркове підсилення тренерського штабу
Артета запросив колишню зірку МЮ
42 хвилини тому
Габріель Хайнце/ Фото - Арсенал
Арсенал оголосив про призначення Габріеля Хайнце в якості члена тренерського штабу, повідомляє офіційний сайт клубу.
Колишній гравець збірної Аргентини, має багатий ігровий та тренерський досвід. В Англії Габі зробив собі ім'я за виступами у складі Манчестер Юнайтед (2005-2007).
Останньою тренерською роботою Хайнце була посада головного в Ньюеллс Олд Бойз в сезоні 2023 року.
Арсенал підписав капітана Брентфорда.
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