Крістіан Ньоргор став новачком лондонського Арсенала. Про підписання контракту з 31-річним гравцем збірної Данії офіційно повідомив сайт канонірів. Футболіст перейшов із Брентфорда, де провів шість сезонів і був капітаном команди.

— Ми раді повідомити, що до нашого клубу приєднався гравець національної збірної Данії Крістіан Ньоргор. 31-річний півзахисник провів за Брентфорд 196 матчів у всіх турнірах, зокрема 122 поєдинки в АПЛ, забив 13 м’ячів і зробив 18 асистів, — йдеться в повідомленні Арсенала.

Контракт з Арсеналом розрахований на два роки з опцією автоматичного продовження ще на один. Ньоргор отримав 16-й ігровий номер. За інформацією інсайдера Девіда Орнштейна, лондонський клуб заплатив Брентфорду символічну суму — близько 1 мільйона фунтів.

Це вже третє підписання Арсенала цього літа після переходів голкіпера Кепи Аррісабалаги з Челсі (6 млн євро) та півзахисника Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдад (66 млн євро).

Варто відзначити, що відхід Ньоргора може дати більше ігрового часу українцю Єгору Ярмолюку, який також діє в центрі поля Брентфорда.

Також, трансфер Дьокереша в Арсенал знаходиться під питанням.