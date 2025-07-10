ОФІЦІЙНО. Арсенал підписав капітана Брентфорда
Контракт підписаний на два роки з опцією продовження
31 хвилину тому
Крістіан Ньоргор став новачком лондонського Арсенала. Про підписання контракту з 31-річним гравцем збірної Данії офіційно повідомив сайт канонірів. Футболіст перейшов із Брентфорда, де провів шість сезонів і був капітаном команди.
— Ми раді повідомити, що до нашого клубу приєднався гравець національної збірної Данії Крістіан Ньоргор. 31-річний півзахисник провів за Брентфорд 196 матчів у всіх турнірах, зокрема 122 поєдинки в АПЛ, забив 13 м’ячів і зробив 18 асистів, — йдеться в повідомленні Арсенала.
Контракт з Арсеналом розрахований на два роки з опцією автоматичного продовження ще на один. Ньоргор отримав 16-й ігровий номер. За інформацією інсайдера Девіда Орнштейна, лондонський клуб заплатив Брентфорду символічну суму — близько 1 мільйона фунтів.
Це вже третє підписання Арсенала цього літа після переходів голкіпера Кепи Аррісабалаги з Челсі (6 млн євро) та півзахисника Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдад (66 млн євро).
Варто відзначити, що відхід Ньоргора може дати більше ігрового часу українцю Єгору Ярмолюку, який також діє в центрі поля Брентфорда.
Також, трансфер Дьокереша в Арсенал знаходиться під питанням.
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