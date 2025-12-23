Сергій Разумовський

Колишній керівник скаутингу Наполі Мауріціо Мікелі поповнив структуру Арсенала. Про це у соцмережі X повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, зазначаючи, що лондонський клуб підсилює селекційний напрямок фахівцем із великим досвідом роботи в Італії.

За наявною інформацією, на початку цього місяця 57-річний італієць оформив усі необхідні документи для завершення співпраці з неаполітанцями та переходу до команди спортивного директора Арсенала Андреа Берти. Таким чином Мікелі приєднався до менеджменту клубу і працюватиме в системі, яка відповідає за пошук і оцінку потенційних новачків.

Кар’єра Мікелі у футбольному менеджменті охоплює низку відомих італійських клубів. До роботи в Наполі він був головним скаутом Болоньї, очолював скаутський відділ Верони, працював скаутом Удінезе, а також обіймав посаду спортивного директора Брешії.

О 22:00 стартував матч чвертьфіналу Кубка англійської ліги Арсенал – Кристал Пелас. Раніше XSPORT повідомляв, де можна переглянути пряму трансляцію зустрічі.