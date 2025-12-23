Сергій Разумовський

Увага вболівальників у вівторок, 23 грудня, тимчасово переключається з матчів Прем’єр-ліги на чвертьфінал Кубка англійської ліги, в якому Арсенал прийматиме Кристал Пелес у північному Лондоні. Для команд це буде друге поспіль очне протистояння на цій стадії турніру. Рік тому Арсенал пройшов далі завдяки хет-трику Габріела Жезуса, а тепер «каноніри» знову розраховують повторити успіх і продовжити боротьбу за трофей, який клуб востаннє вигравав у 1993 році.

Переможець матчу, визначений за підсумками основного часу або серії пенальті, отримає путівку до півфіналу, де зіграє з Челсі у двоматчевому протистоянні. Саме на цій стадії Арсенал зупинився минулого сезону. Для Кристал Пелес нинішній розіграш Кубка ліги також має особливе значення після історичного успіху в травні, коли клуб уперше за 120 років здобув великий трофей, вигравши Кубок Англії, а згодом додав до колекції ще й Суперкубок.

Подивитися матч чвертьфіналу Кубка англійської ліги можна на платформі Setanta Sports або на лінійному телеканалі Setanta Sports. Стартовий свисток прозвучить о 22:00.

Шлях Кристал Пелес до чвертьфіналу був насиченим. У третьому раунді команда здолала Міллволл у серії пенальті після нічиєї 1:1, а далі сенсаційно вибила Ліверпуль на Енфілді, перемігши з рахунком 3:0. Водночас сезон для «орлів» складається нерівно: попри дебют у єврокубках і вихід до плей-оф Ліги конференцій, у восьми європейських матчах команда здобула лише одну перемогу, а минулими вихідними зазнала несподіваної поразки від Лідса з рахунком 1:4.

Обидва клуби підходять до матчу з кадровими проблемами. В Арсенала через травми відсутні Бен Вайт, Габріел і Крістіан Москера, а також Кай Гаверц і Макс Доуман. У Кристал Пелес не зіграють Даніель Муньйос, який відновлюється після травми коліна, Ісмаїла Сарр, що перебуває на Кубку африканських націй, і Даїчі Камада, який вибув щонайменше до лютого. Також обмеженою є готовність Жан-Філіппа Матета та Шейка Дукуре, а кілька гравців ротації залишаються поза заявкою через ушкодження.