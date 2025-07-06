Арсенал підсилився чемпіоном Європи
Мартін Субіменді залишив Реал Сосьєдад
близько 2 годин тому
Мартін Субіменді/фото: Арсенал
Лондонський Арсенал офіційно підтвердив підписання іспанського півзахисника Мартіна Субіменді, який раніше виступав за Реал Сосьєдад. 26-річний хавбек уклав із англійським грандом довгострокову угоду.
За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу становила близько 65 мільйонів євро.
Минулого сезону 2024/25 Субіменді відіграв 48 матчів за клуб, записавши на свій рахунок два голи та дві результативні передачі. Transfermarkt оцінює ринкову вартість нового чемпіона Європи в 60 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Арсенал має проблеми з продажем Зінченка.