«Манчестер Сіті» назвав шалену суму, за яку готовий відпустити Зінченка
«Арсенал» погодив умови контракту з Зінченком
«Манчестер Сіті» отримає за українця 35 мільйонів євро
08:44
Латераль « Манчестер Сіті » і збірної України Олександр Зінченко погодив умови контракту з « Арсеналом », повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму Twitter.
За його інформацією, перехід відбудеться найближчим часом, а « Манчестер Сіті » отримає за Зінченка 35 мільйонів євро.
Зінченко підпише з « Арсеналом » контракт на 5 років, ініціатором переходу є головний тренер « канонірів » Мікель Артета.
Зінченко в останньому сезоні за « Манчестер Сіті » провів 28 матчів і зробив 5 гольових передач.
Раніше була інформація, що « Манчестер Сіті » не має наміру відпускати Зінченка.
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