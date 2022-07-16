«Арсенал» погодив умови контракту з Зінченком

«Манчестер Сіті» отримає за українця 35 мільйонів євро

Латераль « Манчестер Сіті » і збірної України Олександр Зінченко погодив умови контракту з « Арсеналом », повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму Twitter.

За його інформацією, перехід відбудеться найближчим часом, а « Манчестер Сіті » отримає за Зінченка 35 мільйонів євро.

Зінченко підпише з « Арсеналом » контракт на 5 років, ініціатором переходу є головний тренер « канонірів » Мікель Артета.

Зінченко в останньому сезоні за « Манчестер Сіті » провів 28 матчів і зробив 5 гольових передач.

Раніше була інформація, що « Манчестер Сіті » не має наміру відпускати Зінченка.