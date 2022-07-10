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«Манчестер Сіті» не має наміру відпускати Зінченка, навіть якщо купить Кукурелью

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Футбол Англійська Прем'єр-ліга
15:32
«Манчестер Сіті» не має наміру відпускати Зінченка, навіть якщо купить Кукурелью
Олександр Зінченко / Фото - Getty Images

Англійський «Манчестер Сіті» не планує продавати захисника Олександра Зінченка навіть у разі успішного трансферу Марка Кукурельї з «Брайтона». Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас в ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ».

Наскільки я знаю, «Манчестер Сіті» в першу чергу зацікавлений у тому, щоби залишити Зінченка. Він не розглядає варіант з його продажем. В пресі постійно йдуть вкидання, але вони не зовсім відповідають дійсності.

Дійсно, є інтерес від «Арсенала» та «Евертона», але «Манчестер Сіті» хоче залишити його. Вони не хочуть його продавати навіть незважаючи на ймовірну купівлю Марка Кукурельї.

Раніше повідомлялося, що «Вест Гем» не задовольнив фінансові апетити Зінченка.

Сергій Стаднюк
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Теги

Олександр Зінченко Манчестер Сіті Марк Кукурелья Брайтон

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