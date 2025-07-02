Перехід шведського голеадора Віктора Дьокереша з Лісабонського Спортінга — одне з головних очікувань цьогорічного літнього трансферного вікна.

27-річний нападник вже встиг зіпсувати відносини з керівництвом клубу, якому раніше обіцяли відпустити гравця, якщо з’явиться достойна пропозиція. Однак переговори затяглися, і футболіст дав зрозуміти, що більше не має наміру виходити на поле у складі Спортінгу.

Куди саме попрямує Дьокереш — поки що не ясно, адже навіть головний претендент на нього, лондонський Арсенал, на якийсь час призупинив переговори. Проте, за останніми даними Ніколо Скіри, каноніри зробили серйозний крок уперед, досягнувши угоди з форвардом щодо умов контракту, розрахованого до 2030 року.

Минулий сезон вийшов для Віктора видатним — 54 забиті м'ячі та 13 результативних передач у 52 матчах за клуб.

Раніше Арсенал підписав іменитого голкіпера.